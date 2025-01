Lavoro, quali saranno i profili più cercati nei prossimi cinque anni

Introduzione

Excelsior e Unioncamere hanno delineato un quadro del futuro professionale, da oggi al 2028. Secondo l'analisi, il fabbisogno occupazionale complessivo dovrebbe essere compreso tra 3,4 e 3,9 milioni di unità. Questo valore è una somma dell’expansion demand e del replacement demand: la prima è l'aumento della domanda (ed evidenzia gli andamenti legati alla tendenza dell’economia) mentre la seconda costituisce il turnover dei lavoratori.

Intanto, diverse società di consulenza e recruiting - alcuni esempi sono Accenture e ManpowerGroup - hanno messo in luce come, fra le altre cose, nei prossimi anni le competenze tecnologiche e quelle umanistiche tenderanno a unirsi e a collaborare. Le aziende cercheranno non solo ingegneri ed esperti di intelligenza artificiale, ma anche altri profili.