Lavoro, dipendenti privati al Nord hanno stipendi 50% più alti del Sud

Introduzione

L'Italia viaggia a due velocità in busta paga. È quanto emerge da un'analisi del Centro studi della Cgia di Mestre. Le differenze retributive tra i lavoratori dipendenti privati del Nord e i colleghi del Sud sono evidentissime: se i primi percepiscono una busta paga di circa 2mila euro lordi al mese, quella dei secondi sfiora invece i 1.350. Nel Settentrione, in sostanza, si guadagna mediamente quasi il 50 per cento in più: in termini monetari, parliamo in pratica di 8.450 euro lordi in più all’anno. Per questo mese di dicembre lo spread riguarda anche la tredicesima mensilità, che viene pagata proprio in questi giorni