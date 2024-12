Liberi professionisti, over 50 guadagnano 4 volte gli under 30

Introduzione

Cambia il panorama dei lavoratori professionisti in Italia. Il numero complessivo di iscritti a qualche Ordine nel 2023 ha toccato quota 1.609.158, come evidenzia il report annuale sulla previdenza privata di AdEPP, l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati. Nell’ultimo anno la categoria che è aumentata di più rispetto alle altre è quella dei pensionati attivi, cioè chi è già in pensione ma continua a esercitare la professione: + 7,98%, per un totale di 119.228 individui.

Dal 2005 a oggi la crescita è stata del 183%, mentre per gli iscritti attivi ci si è fermati a un +19%. L’AdEPP parla di un fenomeno che “è una chiara manifestazione della Silver Economy” e che “sottolinea il prolungamento della vita lavorativa”. A questo dato se ne affianca un altro: i professionisti con più di 60 anni sono quasi raddoppiati negli ultimi 19 anni. E i giovani guadagnano molto meno di loro.