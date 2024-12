Ue, in Italia reddito familiare lordo in "situazione critica": i dati

I numeri di Eurostat

Come ribadisce la Commissione Ue, l'aumento maggiore è stato registrato a Malta, mentre quelli più piccoli in Croazia, Spagna e Grecia. Secondo i numeri di Eurostat, gli Stati “migliori” del 2023 sono stati Romania, Ungheria, Malta, Polnia e Lituania, a causa di livelli elevati (oltre il 140% rispetto al 2008). Le “peggiori” sono invece Estonia, che ha assistito al calo maggiore, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Il caso dell'Italia

Le situazioni più “critiche” si evidenziano invece in Italia e in Austria, a causa dei bassi livelli, anche a seguito di un deterioramento. Secondo la Commissione Ue, sono “da monitorare” i casi di Estonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Svezia, così come quelli di Finlandia, Paesi Bassi, Francia e Belgio. In tutti questi Paesi, i livelli erano inferiori alla media europea, nonostante un'ampia stabilità o piccoli miglioramenti rispetto all'anno prima.