Referendum, niente quorum: lavoro e cittadinanza non cambiano

Con la bassa affluenza al voto resta tutto com’è per le cinque regole che si volevano abrogare. Dal Jobs Act ai contratti a termine, passando per la cittadinanza, vediamo di cosa si tratta ascolta articolo

Resiste la colonna portante del Jobs Act dopo il referendum. Resta in piedi, infatti, il cosiddetto contratto di lavoro a tutele crescenti. Quindi: il dipendente assunto dopo il 7 marzo del 2015 a tempo indeterminato, in un’impresa con più di quindici lavoratori, continuerà a non poter essere reintegrato se licenziato illegittimamente ma – in casi del genere - avrà diritto a un indennizzo di massimo 36 mensilità di stipendio.

Tutele crescenti: regge il pilastro del Jobs Act Trattamento diverso per chi è invece entrato in azienda prima del marzo 2015, che ha la possibilità di tornare al suo posto se il giudice dichiara infondato e ingiusto il licenziamento. Da ricordare che la rigidità iniziale delle tutele crescenti è stata ammorbidita da Parlamento e tribunali, per cui in diversi casi chi ha un contratto di quel tipo può essere reintegrato. Piccole imprese: non cambia l'indennizzo per i licenziati Non cambia nemmeno la norma per chi è licenziato in modo ingiustificato in un’impresa con meno di 16 dipendenti. Resta il limite di sei mesi di risarcimento per chi perde il lavoro in ditte con poco personale come – per esempio - un’officina o un negozio.

Contratti a termine: resta l'assenza di causali Confermate anche le regole che permettono di assumere a termine per i primi dodici mesi senza dover giustificare il motivo. Per cui: le imprese avranno la possibilità di continuare a far firmare contratti d’impiego privi di causali anche per periodi molto brevi.

Infortuni sul lavoro, no all'indennizzo dalla ditta committente Resiste, poi, l’attuale disciplina sugli infortuni e i subappalti. Il lavoratore, quindi, potrà ottenere il risarcimento solo da chi l’aveva direttamente ingaggiato e non anche dal committente a cui fanno capo complessivamente i lavori. Se, per esempio, un operaio cade da un ponteggio e ha un infortunio continuerà a poter chiedere l’indennizzo solo all’impresa da cui è assunto e non a quella titolare del cantiere.