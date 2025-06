Referendum, secondo giorno di voto: urne aperte fino alle 15. LIVE

Alle 23 di domenica 8 giugno in Trentino l'affluenza alle urne per i cinque referendum popolari abrogativi in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza si è fermata al 21,84%, mentre in Alto Adige si è registrata l'affluenza più bassa tra tutte le regioni, pari al 10,3%. Entrambe le percentuali relative alle due Province autonome sono più basse della media nazionale, comunque ferma al 22%, in linea con l'ultima tornata referendaria - quella del 2009 sulla legge elettorale - in cui si votò su due giorni come quest'anno e in cui non fu raggiunto il quorum del 50%+1.