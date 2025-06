Risultati Referendum, i Sì sulla cittadinanza superano di poco il 60%

Il referendum sulla cittadinanza

Secondo le previsioni alla vigilia del voto dell'8 e 9 giugno, il quesito sulla cittadinanza sembrava essere quello determinante, in grado di mobilitare l'elettorato d'opinione e attirare molti elettori favorevoli per il raggiungimento del quorum. Il risultato è stato invece l'opposto: i pochi cittadini che si sono recati alle urne hanno barrato il No proprio sulla scheda gialla.

Ciriani: "L'esito del referendum sulla cittadinanza faccia riflettere la sinistra"

"Il risultato che si sta profilando sul quesito referendario per la riduzione degli anni necessari per ottenere la cittadinanza italiana dovrebbe davvero far riflettere la sinistra", ha detto in una nota Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. "Anche il loro elettorato, un elettorato estremamente politicizzato e che ha risposto ad una sorta di chiamata alle armi, si è espresso in buona parte contro questo quesito. Questo risultato ci dà la conferma che siamo dalla parte giusta, ossia dalla parte degli italiani e che stiamo interpretando nel modo giusto il loro volere", ha aggiunto.