Elezioni comunali in Sardegna e ballottaggi: urne aperte. DIRETTA

In concomitanza con il voto sui cinque referendum abrogativi, oggi è la seconda giornata di votazioni (fino alle ore 15) per le elezioni amministrative in 7 Comuni della Sardegna (Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Luras e Soleminis) e il ballottaggio in 13 città (tra cui Matera e Taranto). Per quanto riguarda l'Isola, l'eventuale secondo turno è previsto solo a Nuoro (unico Comune ad avere più di 15mila abitanti) e si terrà domenica 22 e lunedì 23 giugno.

L'affluenza per le elezioni nei 13 Comuni nei quali si deve scegliere il sindaco, alle 23 di ieri, è stata complessivamente del 37%. Lo si apprende dal sito del ministero dell'Interno. Il dato è in calo rispetto al primo turno quando era andato a votare il 45,82% di elettori.

