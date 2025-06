Elezioni comunali Taranto, al ballottaggio avanti Bitetti. I risultati

Nella città pugliese si è tornati alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno per il secondo turno delle amministrative. Secondo i dati parziali, Piero Bitetti del centrosinistra è in vantaggio sull’altro candidato, Francesco Tacente, espressione di un'area civica sostenuta anche dalla Lega. L'affluenza è calata rispetto al primo turno

A Taranto sono in corso gli scrutini per il ballottaggio delle elezioni comunali di domenica 8 e lunedì 9 giugno (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Secondo i dati parziali, quando sono state scrutinate 131 sezioni su 191, Piero Bitetti del centrosinistra è in vantaggio con il 54,04% delle preferenze. L’altro candidato, Francesco Tacente, espressione di un'area civica sostenuta anche dalla Lega, ha ottenuto il 45,96%. L'affluenza è calata rispetto al primo turno: con i dati di tutte le sezioni, l'affluenza definitiva registrata è del 47,08%. Al primo turno aveva votato il 56,55% degli aventi diritto.