Elezioni comunali 2025, i sindaci eletti da Matera a Taranto

Introduzione

In concomitanza con il voto sui cinque referendum abrogativi, l’8 e il 9 giugno si sono tenuti i ballottaggi in 13 città che non erano riuscite a eleggere il sindaco al primo turno due settimane fa. E si è votato anche per le elezioni amministrative in 7 Comuni della Sardegna (Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Luras e Soleminis). Ecco chi sono i primi cittadini che hanno conquistato la poltrona.