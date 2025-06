Elezioni Comunali Nuoro, Emiliano Fenu del M5s è il nuovo sindaco

È Emiliano Fenu, deputato M5s e candidato del Campo Largo, il nuovo sindaco di Nuoro. L'esponente pentastellato, con 42 sezioni scrutinate su 44, ha ottenuto il 62,95% dei voti, contro il 25,91% di Giuseppe Luigi Salvatore Cucca, candidato a capo di liste civiche dell'area di centrodestra, già leader di Idv in Sardegna, senatore ed ex segretario regionale del Pd. Distanti gli altri due candidati outsider: Lisetta Bidoni (Progetto per Nuoro, 8,94%) e Domenico Mele (Democrazia sovrana popolare, 2,20%). La partita elettorale a Nuoro si chiude così al primo turno: non ci sarà bisogno di andare al ballottaggio.

Le reazioni al risultato delle elezioni

Poco dopo la chiusura delle urne, il risultato sembrava già chiaro. "Ho fatto gli auguri a Emiliano Fenu. Gli ho anche detto che mi metto a disposizione per il bene di Nuoro e la nostra e la mia sarà un'opposizione costruttiva", commentava Cucca all'ANSA a scrutinio iniziato da poco. Ma i primi a commentare la vittoria di Fenu sono stati gli esponenti del Pd : "Una vittoria chiara, che chiude una fase politica e ne apre un'altra. Una scelta netta da parte delle nuoresi e dei nuoresi, che hanno premiato un progetto serio, costruito con metodo e visione. Il Partito democratico ha creduto fin dall'inizio nella necessità di unire, di lavorare per un campo largo e riformista capace di dare risposte concrete a una città che da troppo tempo aspettava un'amministrazione all'altezza delle sue necessità”, si legge in un post sui social dem.

Le elezioni comunali in Sardegna

A Nuoro l'affluenza ha toccato il 62%. In tutta la Sardegna - dove si è votato al primo turno, a differenza del resto d'Italia - l'affluenza è stata del 61,90%, con tutte le 57 sezioni esaminate. La percentuale è la media sul voto nei 7 Comuni, tra cui Nuoro, e di fatto supera l'affluenza media nazionale sui referendum, complice probabilmente il fatto che si è trattato del primo turno per scegliere il sindaco. Il valore è in linea con le elezioni precedenti (61,46%).