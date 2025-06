Nella città della Basilicata si è tornati alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno per il secondo turno delle amministrative. Secondo i dati parziali, gli sfidanti di centrodestra e centrosinistra sono molto vicini come numero di preferenze. L'affluenza è calata rispetto al primo turno

A Matera sono in corso gli scrutini per il ballottaggio delle elezioni comunali di domenica 8 e lunedì 9 giugno ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ). Secondo i dati parziali, quando sono state scrutinate 38 sezioni su 62, è testa a testa tra Antonio Nicoletti del centrodestra e Roberto Cifarelli del centrosinistra. Nicoletti è in leggero vantaggio con il 51,71% delle preferenze. Cifarelli ha invece ottenuto al momento il 48,29%. L'affluenza definitiva nella città dei Sassi è stata del 56,9% degli aventi diritto al voto, in calo rispetto al 65,2% del primo turno.

Chi è Antonio Nicoletti

Per il centrodestra è sceso in campo Antonio Nicoletti, appoggiato al primo turno da sei liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Io Sud, La Scelta giusta, Nicoletti sindaco per Matera Capitale e Acito Unione di centro. Ingegnere, nato nel 1974, è il direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019 e fino allo scorso gennaio è stato direttore generale dell’Apt, l’Azienda di promozione del territorio di Basilicata. Tra il 2015 e il 2019 è stato dirigente per il Comune di Matera, con competenze relative alla programmazione strategica, all’innovazione urbana e alla gestione dei finanziamenti legati alla Capitale Europea della Cultura 2019.

Chi è Roberto Cifarelli

Roberto Cifarelli, il candidato dell’area di sinistra progressista, è nato nel 1964 e consigliere regionale del Pd. È stato il vincitore delle primarie 'Open' non riconosciute dai partiti. Ha corso appoggiato da nove liste: Matera nel cuore, Matera 2030, Volt, Matera democratica, Materia Futura-Giovani per Matera, Matera in Azione, Periferie per Matera, Basilicata Casa Comune per Matera e Socialisti e + Matera. Laureato in Scienze Geo Topo Cartografiche, nel 1992 entra in politica come amministratore comunale di Matera. Rieletto alle successive elezioni, rimane consigliere comunale fino al 2002. Tra il 1997 e il 1998 è stato assessore comunale ai Sassi. Dal 2000 al 2010 è stato presidente dell'Ente Parco della Murgia Materana. Lo stesso anno è stato poi nominato portavoce dell’allora sindaco di Matera, Salvatore Adduce. Viene eletto consigliere regionale nel 2013. Nel 2017 diventa assessore regionale alle Attività produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione tecnologica, Formazione e Sport.