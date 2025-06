Referendum, secondo giorno di voto: urne aperte fino alle 15. LIVE

L'affluenza dei votanti nella giornata di ieri per i 5 quesiti referendari è stata del 22% circa. Quorum lontano. L'astensione maggiore in Calabria, quella minore in Toscana. I seggi riaprono stamani alle 7 e chiudono alle 15. Meloni ha votato ieri sera. Per i ballottaggi delle amministrative in 13 comuni è andato finora alle urne il 35,9%, in calo