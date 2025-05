Elezioni comunali in Sardegna: date e come si vota

Sono sei i comuni della Sardegna chiamati alle urne in vista delle elezioni amministrative fissate per l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con 5 referendum abrogativi e l’eventuale turno di ballottaggio previsto nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 giugno. Ecco quali città andranno al voto

Domenica 8 e lunedì 9 giugno sono in programma le elezioni amministrative in sei Comuni della Sardegna. Un decreto firmato dalla presidente Alessandra Todde a inizio aprile, e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione ( Buras ), ha indetto la consultazione nelle due giornate, in concomitanza con i cinque referendum abrogativi di carattere nazionale. I seggi rimarranno aperti domenica dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì dalle 7:00 alle 15:00, con lo spoglio che inizierà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. L’eventuale turno di ballottaggio nella città di Nuoro , unico Comune sopra i 15mila abitanti al voto, è fissato per domenica 22 e lunedì 23 giugno.

Dove si vota: i Comuni coinvolti

Oltre a Nuoro, in Sardegna verranno rinnovate le amministrazioni di altri cinque Comuni: Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni e Solemini, città che come si legge nel sito della Regione devono tutte provvedere al rinnovo dei propri organi di governo per motivi diversi dalla scadenza naturale dei relativi mandati.

Come si vota a Nuoro

Le modalità di espressione del voto differiscono a seconda della popolazione. Nell'unico centro con più di 15mila abitanti (Nuoro) l'elettore avrà a disposizione quattro opzioni sulla scheda. Può tracciare solo un segno sul simbolo di una lista e in questo caso il voto andrà sia alla lista che al candidato sindaco collegato. Oppure può barrare un segno solo sul nome del candidato sindaco e, in questo caso, il voto non si estende a nessuna lista collegata. Una terza opzione è rappresentata dalla possibilità di barrare il nome del candidato sindaco, una lista a lui collegata ed esprimere una preferenza con il nome del candidato consigliere nella stessa lista. Infine è ammesso il voto disgiunto: in questo caso si può barrare il nome del candidato sindaco e il simbolo di una lista a lui/lei non collegata, eventualmente scrivendo anche il nome di un candidato nella medesima lista. Accanto al simbolo della lista si possono indicare anche due preferenze, ma devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il 50%+1 dei voti. Se non viene raggiunta questa soglia i due candidati più votati andranno al ballottaggio del 22 e 23 giugno.