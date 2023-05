2/9 ©IPA/Fotogramma

Nel decreto è specificato come i rapporti di lavoro a termine fino a 12 mesi, continuano a non necessitare della richiesta di indicazioni di causali, ovvero dei motivi per cui si ricorre a questa tipologia contrattuale (in questo caso si parla di contratto a termine acausale)

Decreto lavoro 2023, buonuscita da 500 euro per i lavoratori a termine