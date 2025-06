Affitti brevi, torna la keybox ma resta il Cin obbligatorio. Le novità

Come noto, esistono diverse piattaforme online - tra le altre, i colossi Airbnb e Booking.com - che mettono in contatto proprietari di alloggi con viaggiatori che cercano un posto dove soggiornare per periodi brevi. Su questi siti si creano, in sostanza, vere e proprie community che facilitano la prenotazione di case, appartamenti, stanze, ma anche di strutture uniche come case sugli alberi, grotte o tende. Per ogni transazione, è prevista una commissione a carico dei proprietari che va generalmente dal 3% al 10% sul totale della prenotazione, e che viene girata in automatico a tali piattaforme.

