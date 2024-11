Affitti brevi, il 33% dei proprietari non conosce l’obbligo del Cin

Introduzione

A partire dal 2025 gli immobili destinati all’affitto a breve termine dovranno esporre il Cin, il Codice identificativo nazionale. È stato introdotto per individuare in modo univoco ogni struttura ricettiva in Italia, contrastare l'evasione fiscale e proteggere il consumatore da eventuali truffe. I proprietari, però, sono pronti solo in parte. È quanto emerge da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat*: il 33% degli intervistati - corrispondenti, in base al campione, a circa 230mila persone - ha detto di non essere a conoscenza di quest’obbligo.