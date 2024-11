Mercato immobiliare, meglio affitto o acquisto con mutuo? L’analisi

Introduzione

Il mercato immobiliare in Italia negli ultimi mesi sta tornando a crescere, soprattutto grazie ai tagli dei tassi della Bce e al conseguente abbassamento delle rate dei mutui. In questo momento quindi conviene comprare casa o affittarla? Le situazioni sono molto diverse da città a città. L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha realizzato un’analisi mettendo a confronto la rata del mutuo e i canoni di locazione per bilocali e trilocali nelle principali città italiane, per provare a scoprire quando e dove le condizioni per l'acquisto sono più vantaggiose economicamente rispetto all’affitto.