Mercato immobiliare, come stanno cambiando i prezzi delle case

Introduzione

L’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito una fotografia sull’andamento del mercato immobiliare in Italia nel secondo trimestre del 2024. Dopo una forte contrazione del 2023, emergono segnali di ripresa. Anche se nel tempo sono calati gli acquisti, però, non sono scesi i valori delle transazioni, che restano comunque care. Aumentano le operazioni tramite mutuo, soprattutto nei piccoli centri e meno nelle grandi città. Cambiamenti anche per quanto riguarda il settore delle locazioni.