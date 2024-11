Case di lusso, Milano in cima alla classifica delle città più ambite

Introduzione

Arriva una nuova conferma dell’attrattività di Milano per il settore immobiliare: il capoluogo lombardo è la città italiana più quotata per gli investimenti o gli acquisti di lusso. Qui si concentra infatti il 17,3% di tutta la domanda nazionale per immobili di alto pregio, staccando Roma – al secondo posto – di quattro punti percentuali (13,3%) e altre rinomate località, da Porto Cervo a Forte dei Marmi.

Sono i risultati di un recente studio condotto da LuxuryEstate.Com, il portale immobiliare specializzato nel settore del lusso (partner di Immobiliare.it), che ha analizzato le abitudini di ricerca di chi, da dentro l’Italia, si muove per l’acquisto di immobili pregiati, sempre restando entro i confini nazionali