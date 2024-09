Mercato immobiliare, perché Dubai piace sempre di più agli italiani

Introduzione

Come evidenzia uno studio del gruppo Gabetti Middle East, nei primi otto mesi di quest’anno le unità abitative vendute a connazionali nella città emiratina sono cresciute del 30% rispetto al 2023. Secondo una classifica stilata dalla società Reelly, a livello globale il Bel Paese si colloca al terzo posto, dietro solo a India e Regno Unito.

A spingere le vendite sono in particolare i clienti più facoltosi interessati all’acquisto di una seconda casa in un contesto di lusso, ma anche i giovani imprenditori del tech. Da non sottovalutare poi altri fattori come la stabilità economica, le agevolazioni fiscali e l’evoluzione urbanistica della città nel segno dell’innovazione e del benessere