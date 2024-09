Mercato immobiliare, crescita nel secondo trimestre ma crollo a Milano

Introduzione

Secondo quanto ha osservato l’Agenzia delle Entrate, le compravendite sono tornate ad aumentare, in particolare in alcune aree del Nord e del Centro. Nel 71% dei casi gli acquisti sono stati effettuati da chi ha fruito dell’agevolazione fiscale “prima casa”, in aumento di sette punti rispetto a un anno fa, mentre gli acquisti con mutuo ipotecario si attestano al 41%. A trainare il dato sono in particolare i piccoli comuni, dove si registra un aumento dell’1,6%, mentre è più basso il dato dei capoluoghi (+0,2%).

Nelle grandi città italiane la situazione è piuttosto diversificata: crescono Genova (+3,9%), Roma (+3,4%) e Palermo (+0,7%), mentre registrano dati negativi Napoli (-0,9%), Torino (-2,0%) e Bologna (-2,5%). Calano in modo marcato sia Milano (-7,3%) che Firenze (-8,1%). “Questo secondo trimestre può essere l'anno zero del mercato residenziale italiano. L’inflazione è di fatto quasi del tutto rientrata in quel paramento target del 2% deciso dalla Bce, mentre i tassi di interesse stanno facendo un percorso di discesa più lento, meno repentino rispetto all’aumento degli ultimi due anni, ma con un percorso di tagli ormai ben definito”, ha dichiarato Diego Vitello, research manager di Gabetti property solutions