Spid, a luglio il servizio diventerà a pagamento: ecco quanto costerà

L'intenzione del dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal sottosegretario Alessio Butti, è di rinnovare per almeno altri due anni. Da quando ha la delega all’innovazione, Butti non ha mai nascosto di puntare con decisione alla Carta di identità elettronica (Cie). Emessa dal Ministero dell’Interno in collaborazione con il dipartimento per la Trasformazione digitale e realizzato dal Poligrafico e Zecca dello Stato, ha un costo fisso (a differenza di SPID, che dipende dalle politiche dei gestori) e codici pin e puk per l'accesso. È inoltre presente anche un’app, CieId, che consente di usarla anche in assenza del lettore nfc (near field connection) e il cui uso è stato sostenuto dal governo: in questo modo si è passati dai 5,5 milioni di attivazioni di CieId di maggio 2024 ai 6,1 milioni di novembre fino ai 7,3 milioni al 16 maggio 2025, un dato quest’ultimo segnalato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale a Wired

