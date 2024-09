Mercato immobiliare, la nuda proprietà piace ed è in crescita. I DATI

Introduzione

Tra il 2022 e il 2023, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, elaborati da Confedilizia, si è verificato un balzo dell’1,7% di queste transazioni, in contrasto con il calo del 9,7% delle compravendite generali di tutte le abitazioni. In salita soprattutto le vendite nei capoluoghi di provincia e nelle città metropolitane. Chi vende ha immediata liquidità economica. Mentre chi compra fa un investimento vantaggioso per il futuro. Ecco i motivi di questo boom.