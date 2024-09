Investimenti, cosa rende di più tra Btp, mattone o fondi pensione?

Introduzione

Un report del Centro studi di MoneyFarm ha analizzato la scelta migliore tra le case, i Buoni del Tesoro Poliennali e i fondi pensione per investire. Il mattone è uno degli investimenti preferiti, specie se si parla di locazione: i dati evidenziano l'aumento del 28% su base annuale nel solo 2023. Da non tralasciare, però, la presenza di rischi: tali investimenti, infatti, sono meno liquidi e flessibili rispetto a quelli effettuati con altri strumenti finanziari, richiedono un capitale iniziale significativo e non possono essere facilmente frazionati.

Btp e fondi pensione hanno invece il vantaggio di essere convenienti dal punto di vista fiscale e, specie per i titoli, di generare da subito ricchezza. Gli investimenti, come sottolinea Moneyfarm, sono molto simili ma a decidere è l’inflazione: se un proprietario riesce ad adeguare i canoni d’affitto al 100% dell’inflazione, l’investimento immobiliare può superare il rendimento del Btp dopo dieci anni. Discorso diverso per le case in centri come Milano e Roma, dove ci sono costi d’acquisto più alti e quindi tempi più lunghi