Dipendenti statali, rimborso nella busta paga di giugno: quanto vale

Introduzione

Con lo stipendio di giugno 2025 arriveranno gli attesi rimborsi per i dipendenti pubblici. Secondo quanto conferma il ministero dell'Economia, sui cedolini torneranno i benefici del taglio del cuneo fiscale sospesi da gennaio, in media pari a 80 euro ma l'importo varia in base al reddito, e gli arretrati dei primi 5 mesi, dunque 400 euro in media. Il mancato esborso da gennaio a maggio era stato causato dalla necessità di aggiornare la piattaforma informatica di gestione degli stipendi pubblici NoiPa richiesto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, come previsto dall'ultima Legge di bilancio.