Fisco, le scadenze di giugno 2025. Il calendario completo

Introduzione

Anche in questo mese sono presenti diversi appuntamenti fiscali da segnare in agenda, come il pagamento dell’Iva, le ritenute condomini e la Tobin Tax. Diverse le scadenze importanti: il 2 giugno c’è il versamento delle imposte sostitutive per i soggetti ISA che hanno aderito al Ravvedimento Tombale; il 3 giugno il pagamento dell’ottava rata relativo alla Rottamazione Quater e il 30 giugno il termine ultimo per il pagamento del saldo e del primo acconto del modello precompilato 730 o del modello Redditi per Persone Fisiche.