Fisco, in arrivo chatbot IA per le dichiarazioni dei redditi

L'interazione con questo nuovo assistente virtuale si fonda su un dialogo in linguaggio naturale, snellendo così numerose operazioni di analisi che in passato richiedevano molto tempo e, soprattutto, specifiche cognizioni. Il supporto digitale consente di estrarre valore da informazioni fiscali di elevata qualità, convertendole in dati utili per prendere decisioni in materia di policy e controllo sulle imposte e tasse che gli italiani devono dichiarare e versare. Durante la presentazione, sono stati mostrati filmati dimostrativi che hanno illustrato scenari d'uso concreti, evidenziando come il chatbot possa agevolare l'operatore, il quale potrà porre interrogativi specifici o richiedere elaborazioni particolari, con il chatbot che risponderà con dati processati, visualizzazioni e sintesi testuali. Questo sistema rappresenta un considerevole progresso nell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione, con un approccio che mantiene centrale il ruolo umano nella supervisione e nell'interpretazione finale dei risultati