Spese di trasferta e rimborsi, cambiano le regole per la deducibilità

Introduzione

Sono arrivate importanti novità per le spese di trasferta nel 2025: la legge di Bilancio per quest’anno, infatti, ha imposto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per poter accedere alla deducibilità da parte dell’azienda e all’esenzione fiscale del rimborso per il lavoratore. E lo stesso si applica anche alle spese di rappresentanza, che non possono più essere portate in deduzione se non sono state pagate con modalità tracciabili.

Come spiegato dal Corriere della Sera, le novità sono state apportate al testo dell’art. 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi: adesso si legge che “i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.