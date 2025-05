Bonus nuovi nati, c'è ancora tempo per chiedere i 1000 euro: ecco come

Introduzione

Il bonus nuovi nati consiste in un'agevolazione di mille euro una tantum per chi ha avuto (o adottato) un bambino nel 2025. Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla nascita o dall'adozione e vengono accolte a fronte di un Isee minorenni sotto i 40mila euro. Ma attenzione, non è affatto detto che l'incentivo sia disponibile per tutto l'anno: tutto dipende da quanti dei 330 milioni stanziati per il 2025 verranno erogati e in quanto tempo. In caso di un elevato numero di domande, si profila una possibile riduzione dell'entità del beneficio e un abbassamento della soglia Isee.