Dl bollette, saltano modifica bonus elettrodomestici e rinvio polizze

In totale, su 323 emendamenti presentati in commissione Attività produttive alla Camera, ne sono stati dichiarati inammissibili 84. Tra questi anche quello che salvava le auto aziendali prenotate nel 2024 ma in consegna nel 2025 dal nuovo sistema di tassazione dei fringe benefit

La modifica del bonus elettrodomestici avanzata come emendamento al decreto bollette a norma, a firma Silvio Giovine (FdI), e la proposta, sempre di FdI, di rinviare di sette mesi l'obbligo per le imprese di assicurazione contro le catastrofi naturali sono saltate. Entrambi gli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili nel corso dell'esame in commissione Attività produttive alla Camera. Per quanto riguarda il bonus elettrodomestici, la modifica prevedeva l'introduzione del meccanismo dello sconto in fattura e l'eliminazione della classe energetica di riferimento.