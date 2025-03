Bolletta dell’acqua, nel 2024 è salita a 500 euro: dove costa di più

Introduzione

Come evidenzia il XX Rapporto sul servizio idrico integrato stilato dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, lo scorso anno la bolletta dell’acqua ha registrato rincari del 4%. Nel 2024 una famiglia tipo composta da tre persone e consumi di 182 metri cubi ha speso in media 500 euro, 19 in più rispetto a 12 mesi prima. Negli ultimi cinque anni le tariffe a livello nazionale hanno visto aumenti pari al 23%