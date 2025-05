Bonus giovani e donne, possibili almeno 100mila assunzioni

Introduzione

Con il bonus per le assunzioni stabili di giovani e donne nel 2025 sarà possibile a regime assumere almeno 100mila persone ma la cifra potrebbe salire fino a 180mila unità a fronte di numerose assunzioni part time o con contratti che non superano la soglia prevista per l'esonero contributivo. Le due misure, che prevedono un esonero del 100% per due anni dei contributi Inps per le assunzioni stabili fatte entro il 2025 di giovani entro i 35 anni mai occupati stabilmente e di donne in situazioni di svantaggio, prevedono infatti risorse a regime di 208,2 milioni di euro nel 2026 per le assunzioni di donne fatte entro quest'anno (107,3 milioni per quest'anno ma i mesi per i quali si può usare l'incentivo sono meno) e 682,5 milioni nel 2026 per le assunzioni dei giovani sempre quest'anno (458,3 milioni nel 2025).