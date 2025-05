Agenzia Entrate, dopo disservizi arriva la proroga: le nuove scadenze

Introduzione

Le scadenze fiscali e contributive inizialmente previste per venerdì 16 maggio sono state prorogate a venerdì 30 maggio. A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto i disservizi dell’area riservata del sito, gestito da Sogei, emanando un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici. Contribuenti e professionisti che non hanno potuto rispettare i termini a causa dei rallentamenti e blocchi occorsi il 16 hanno ancora sette giorni di tempo per provvedere.