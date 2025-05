Prima casa, più tempo per vendere quella vecchia tenendo agevolazioni

Riguardo ai requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa, si ricorda che l’immobile non deve essere classificato dal catasto come A/1; A/8; A/9 e deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza. Non è quindi necessario stabilire la residenza nella casa, requisito invece indispensabile per l’esenzione da Imu