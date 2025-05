Bonus prima casa, quando raddoppia il tempo per avere le agevolazioni

Introduzione

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a una domanda posta da un contribuente sul bonus prima casa, e ha chiarito che il tempo per rivenderla può raddoppiare se questo non è scaduto alla fine del 2024. La Legge di Bilancio 2025, infatti, non stabilisce espressamente che la possibilità di allungare le tempistiche per la vendita dell’immobile agevolato sia riservata ai soli atti di acquisto stipulati dal primo gennaio 2025. Quindi, l’estensione temporale è concessa anche nel caso in cui al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno.