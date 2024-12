Manovra 2025, tutti i bonus per la casa da usare l'anno prossimo

Introduzione

La Legge di Bilancio 2025 modifica il quadro normativo attuale in materia di bonus casa e bonus edilizi. Quali sono le agevolazioni che saranno attive il prossimo anno? Sicuramente ci saranno Ecobonus (anche se rivisto in nuova forma) e bonus mobili. Come questi anche molti altri incentivi, dal Sismabonus al bonus ristrutturazione e al Superbonus, ma sempre in versione depotenziata. Ad altri incentivi bisognerà invece dire addio.