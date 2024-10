Bonus Mobili 2025, confermata la proroga: come funziona e a chi spetta

La detrazione spetta per l’acquisto di:



- mobili nuovi

- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica - per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica - non inferiore alla classe A per i forni; alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie; alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.



Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati: anche queste spese, però, deno essere sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (quindi bonifico, carte di credito o di debito)