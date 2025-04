Pasqua, una famiglia su due taglia la spesa per il pranzo. I dati

Introduzione

Il pranzo di Pasqua è sempre una delle occasioni di convivialità più amate della tradizione in Italia. Quest’anno gli italiani festeggeranno in due modi quasi opposti. Da una parte, quasi la metà, il 42%, limiterà le spese pasquali al minimo indispensabile e circa 10 milioni non prevedono nessun menù speciale. Dall'altra ci sono 10 milioni che approfittando del lungo ponte e della chiusura delle scuole andrà in vacanza e altri 8 milioni che pranzeranno in ristorante e agriturismi e potranno sostenere spese extralusso per allestire il menù pasquale. Nel complesso però la parte che spenderà di più non riuscirà a compensare i mancati consumi dell’altra metà più attenta al risparmio.