Tassi dei mutui in calo, come risparmiare tra fisso e variabile

Non c’è una risposta certa. Il tasso variabile è tendenzialmente più conveniente rispetto al fisso, nell’intero periodo di ammortamento e in caso di indici in discesa, perché diminuisce la rata da pagare ed è indicato per persone con una propensione al rischio maggiore. Il tasso fisso è consigliato per coloro che hanno una bassa propensione al rischio perché non ci si ritroverà mai con una rata più alta. Con il variabile le rate subiranno delle fluttuazioni, per cui non è possibile programmare una finanza personale costante.

Ti potrebbe interessare: Tutte le notizie sui mutui