Il Ddl partecipazione dei lavoratori è legge: ecco che cosa cambia

"Voglio ringraziare i parlamentari che hanno approvato in via definitiva la legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese. Un impegno importante che abbiamo preso con le migliaia di firmatari e il mondo del lavoro, perché oggi abbiamo finalmente applicato l'art. 46 della nostra Carta fondamentale", ha dichiarato in una nota la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone. "Come governo e come ministero siamo sempre stati in prima linea, perché crediamo nella collaborazione tra imprenditori e lavoratori, rifuggendo logiche conflittuali fuori dalla storia", ha aggiunto.

Per approfondire: Statali, aumenti nello stipendio di giugno: taglio del cuneo e arretrati, tutte le novità