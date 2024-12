Manovra 2025, Irpef e cuneo fiscale. Come cambiano gli stipendi

Introduzione

La Legge di bilancio per il 2025 prevede alcuni interventi sul fronte fiscale, uno dei quali va a intervenire sulle aliquote dell’Irpef. In particolare la Manovra conferma e rende strutturale l’accorpamento in tre scaglioni della tassa.

Nel dettaglio le aliquote diventano così stabilmente il 23% per i redditi fino a 28mila euro, il 35% per i redditi fino a 50mila euro e il 43% per quelli oltre i 50mila euro. Non ha trovato invece spazio nella Legge di bilancio l’abbassamento dal 35 al 33% del secondo scaglione Irpef, che era stato invocato da Forza Italia. In base a quanto trapelato dalle forze di maggioranza, di questa possibile modifica se ne parlerà in futuro sulla base della stabilizzazione dei conti pubblici