Bonus edilizi, quando sono esclusi dal taglio alle detrazioni fiscali

Introduzione

Dal 1° gennaio 2025 ci sarà il taglio delle detrazioni fiscali per chi ha un reddito superiore ai 75.000 euro. Il calcolo dei limiti, introdotti dalla Legge di Bilancio (il via libera finale è atteso per sabato 28 dicembre, ndr), tiene conto del numero dei figli a carico. A specifiche condizioni sono escluse le spese per gli interventi edilizi, sostenute entro il 31 dicembre 2024. Ecco tutto quello che c’è da sapere