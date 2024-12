Tagli alle detrazioni, le novità previste dalla Manovra 2025

Introduzione

La Legge di Bilancio 2025 prevede un taglio alle detrazioni per i redditi superiori ai 75mila euro. Secondo quanto riferito dall’Ufficio parlamentare di Bilancio, questa riduzione produrrebbe un maggiore gettito per lo Stato a partire dal 2026, con un incremento stimato di circa 230 milioni. Il risparmio è destinato a crescere nel tempo: raggiungerebbe i 380 milioni nel 2029 e circa 900 milioni quando la misura sarà entrata a regime. Ecco come muterebbe il quadro se le modifiche venissero approvate in via definitiva.