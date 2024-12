Manovra, cosa sappiamo sul bonus 500 euro per spese extrascolastiche

Fratelli d’Italia chiede di inserire in Legge di Bilancio un contributo, sotto forma di rimborso spese, da utilizzare per i servizi extrascolastici di sostegno nell’apprendimento, per corsi di lingua e per percorsi didattici culturali, turistici, sportivi o di educazione musicale. Ne potrebbero usufruire solo i nuclei con reddito Isee fino a 35mila euro all'anno (fatta eccezione a chi è inserito in percorsi di protezione per l'uscita da situazioni di violenza) e solo fino al 14esimo anno di età di ciascun figlio

Tra il lungo elenco di proposte con cui il Parlamento punta a modificare la Legge di Bilancio 2025, adesso che i lavori sono entrati nel vivo alla Camera, c’è anche un incentivo pensato per le famiglie già ribattezzato come Bonus spese extrascolastiche. Si tratta di un contributo da 500 euro all’anno per ciascun figlio a carico, anche adottivo o in affidamento, fino al 14esimo anno di età. Lo si potrà utilizzare come rimborso delle spese sostenute per i servizi extrascolastici di sostegno nell’apprendimento, per corsi di lingua e per percorsi didattici culturali, turistici, sportivi o di educazione musicale. A chiederlo è Fratelli d’Italia, con il capogruppo alla Camera Tommaso Foti e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli come primi firmatari. Ecco cosa sappiamo finora.