A scuola serve un docente che insegni a "stare bene"?

Si chiama docente Faber (Facilitatore del benessere emotivo e relazionale) ed entrerà nelle aule di Trento dal prossimo anno. “Se non stanno bene, i ragazzi non imparano bene – commenta la vicepresidente di Provincia Francesca Gerosa – ma non è uno psicologo”. La sperimentazione risponde ad alcune raccomandazioni europee, ma la salute mentale degli studenti “dovrebbe essere un problema di tutti gli insegnanti a scuola”