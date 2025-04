Mediobanca lancia Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro

Operazione prevista fra settembre e ottobre. A maggio verranno avviate le richieste alle autorità regolatorie, il 16 giugno si terrà l'assemblea di Mediobanca e a settembre sono attesi i via libera dalle authorities, inclusa l'approvazione della Consob al documento d'offerta. Intanto Mediobanca apre in rialzo in Borsa, Banca Generali vola (+8%)

Mediobanca risponde al risiko bancario e lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste e agli altri azionisti la propria partecipazione in cambio della controllata . Lo si legge in una nota in cui viene indicato che agli azionisti di Banca Generali quotata a Milano, ma controllata al 50% proprio dalla compagnia di Trieste, saranno offerti 1,7 azioni Generali per ogni azione consegnata all’Ops. Rispetto alle quotazione di venerdì la valutazione prevede un premio dell’11% su Banca Generali.