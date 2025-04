Generali, alla lista Mediobanca il 52,38% voti. Confermato ad Donnet

Andrea Sironi e Philippe Donnet restano alla guida di Generali. Il presidente e l’amministratore delegato sono stati confermati nel cda della compagnia per un altro triennio. A stabilirlo, durante l'assemblea, sono stati i soci di Generali che hanno votato sostenendo la lista di Mediobanca con il 52,38% del capitale presente a favore. In questo modo, dieci consiglieri verranno assegnati alla lista e 3 a quella di Caltagirone, a cui è andato il 36,8% del capitale presente a favore. Assogestioni si ferma sotto la soglia del quorum, con solo il 3,67% dei voti a favore. Il capitale complessivamente presente alla votazione era il 68,77% del capitale sociale.

Proporzionando il capitale sociale presente al voto sulle liste con il totale del capitale sociale, la lista di Mediobanca è stata sostenuta da circa il 36% del capitale, quella di Caltagirone dal 25,36 per cento. Provando a “spacchettare” questo dato è plausibile che al 6,82% di Caltagirone si sia affiancato il 9,93% di Del Vecchio, il 6,5% di Unicredit e l'1,9% della Fondazione Crt. Il presidente Sironi, dopo aver controllato i conti dei voti, ha confermato la sua stessa nomina, quella di Clemente Rebecchini, Philippe Donnet, Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig, Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone (dalla lista Mediobanca) e Flavio Cattaneo, Marina Brogi e Fabrizio Palermo per la lista di Caltagirone.

Donnet: "Azionisti a favore di continuità e stabilità"

"Oggi voi azionisti vi siete espressi nettamente e con grande chiarezza a favore della continuità della governance e della stabilità del management”, ha detto Philippe Donnet chiudendo l'assemblea che lo ha visto riconfermato nel ruolo di Ad. “Vi siete espressi a favore della strategia che stiamo implementando con successo e con la mia squadra siamo già al lavoro per portare a casa grandi risultati che sono la garanzia della vostra remunerazione". E ha aggiunto: "Oggi voi azionisti vi siete anche espressi nettamente e con grande chiarezza a favore di una visione di Generali italiana, internazionale e indipendente. Grazie di cuore a tutti voi per il rinnovo della fiducia nei miei confronti e nei confronti della mia squadra. Per tutti noi è un grande onore e anche una grande emozione".

Poi un commento alla stampa: "Oggi ha vinto la società, oggi ha vinto Generali", ha detto Donnet. "Il mercato si è espresso molto chiaramente e direi anche con grande unanimità ma, I'ho sempre detto: questo non era un referendum per Natixis. Era il voto per la scelta di una visione per le Generali, per il futuro delle Generali come public company indipendente, italiana, internazionale e indipendente o per una Generali controllata da un paio di soci".