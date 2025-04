Pasqua, 11 milioni di italiani in viaggio. Giro affari da 5 miliardi

Introduzione

A Pasqua saranno 11,3 milioni gli italiani in vacanza. Di questi, 2,7 milioni sceglieranno una pausa prolungata, incentivata dalla sequenza delle festività del 25 aprile e del 1 maggio (che in questo 2025 cadono in prossimità delle vacanze pasquali). Il giro di affari complessivo si attesterà su 4,9 miliardi di euro. Emerge dall'indagine realizzata da Tecnè per conto della Federalberghi.