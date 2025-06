Evasione fiscale, solo il 4% dei sindaci la segnala. Il rapporto Cgia

L'Istat rileva che i lavoratori irregolari sono 2,5 milioni, di cui 932.200 concentrati nel Mezzogiorno (37,5%): in Calabria il 17%, in Campania 14,2%, in Sicilia 13,7% e in Puglia 12,6%. Il dato medio nazionale è il 9,7%. A fronte di quasi 93 miliardi di imposte e contributi sottratti al fisco ogni anno, in Calabria la percentuale di evasione arriva al 19,4%, in Puglia al 17,5, in Campania al 17,2 e in Sicilia al 16,7. La media italiana è 11,4%. Se solo una parte di queste irregolarità fosse stata comunicata secondo le procedure all’Agenzia delle Entrate – prosegue la CGIA - molti sindaci avrebbero più soldi a disposizione, mentre i cittadini onesti, che sono la maggioranza, avrebbero servizi migliori e tasse locali più leggere